В Измире по обвинению в причастности к госперевороту арестованы 11 адвокатов

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В операциях, проведенных полицией в Измире в связи с попыткой военного переворота террористической организацией FETÖ, арестованы 11 адвокатов.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, адвокаты были задержаны в ходе обысков по 25 адресам. Есть предположения об их связях с FETÖ.

В сообщении говорится, что во время обысков в домах и на рабочих местах были изъяты документы организации и различные программы.

Разыскиваются еще 14 адвокатов, в отношении которых вынесено решение о задержании.