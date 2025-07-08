В итальянском аэропорту Бергамо мужчину засосало в реактивный двигатель самолета

Несчастный случай произошел на взлетно-посадочной полосе аэропорта Бергамо (официальное название "Орио-аль-Серио") - погиб мужчина, который попал в двигатель самолета.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал RaiNnews24.
Сообщается, что за мужчиной гналась полиция, которая не смогла его остановить. Он бросил машину и забежал в находящуюся на первом этаже зону прибытия, где открыл ведущую на парковку самолетов дверь безопасности, выбежал на полосу и побежал к самолету, который в это время готовился к взлету.
Причины его действий в настоящее время неизвестны, как и то, как ему удалось добраться до взлетно-посадочной полосы из-за пределов аэропорта.