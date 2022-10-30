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В Италии заявили о передаче Киеву до 30 артустановок

В Италии заявили о передаче Киеву до 30 артустановок Правительство Италии в рамках последнего на данный момент, пятого пакета военной помощи Украине передало от 20 до 30 самоходных артиллерийских установок M109L.
Другие страны
30 октября 2022 г. 12:14
В Италии заявили о передаче Киеву до 30 артустановок

Правительство Италии в рамках последнего на данный момент, пятого пакета военной помощи Украине передало от 20 до 30 самоходных артиллерийских установок M109L.

Как передает Report, об этом пишет итальянское издание La Repubblica.

Уточняется, что Киеву были переданы некоторые виды тяжелых вооружений, среди которых бронетранспортеры M113, шесть тяжелых гаубиц PzH 2000, две системы залпового огня MLRS. При этом гаубицы PzH планируется направить в район Бахмута, который сейчас штурмуют ВС РФ. Более точное содержание пакетов остается засекреченным.

"Последний декрет, который приняло правительство Марио Драги, предоставил другое тяжелое вооружение, более старое, но высоко ценимое на Украине: самоходные гаубицы M109L. В последние пару недель несколько таких гаубиц засняли вдоль северных магистралей", — пишет газета.

Весной Италия передала Киеву гаубицы Fh70, которые применяются в районе Харькова и Донецка, а также бронеавтомобили Lince, которые находятся в распоряжении штурмовых подразделений ВСУ в Херсонской и Запорожской областях.

"Теперь правительство Джорджи Мелони должно определиться, нужно ли продолжать эту линию", — подытоживает издание.

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