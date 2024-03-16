В Италии заявили о нецелесообразности встречи западных стран по Украине

Встреча Германии, Польши и Франции по вопросам помощи Украины нецелесообразна.

Встреча Германии, Польши и Франции по вопросам помощи Украины нецелесообразна.

Как сообщает Report, такое мнение глава Министерства обороны Италии Гуидо Крозетто высказал в интервью итальянской газете la Repubblica.

"Продолжать в такой сложный момент делить коалиции, которые помогали Украине, на множество частей мне кажется нецелесообразным", - заявил министр обороны.

По его мнению, таким образом Запад не сможет склонить Россию к переговорам о мире.

9 марта сообщалось, что Франция начала создавать альянс, в который войдут страны Европы, готовые отправить свои войска в Украину.