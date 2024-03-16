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В Италии заявили о нецелесообразности встречи западных стран по Украине

В Италии заявили о нецелесообразности встречи западных стран по Украине Встреча Германии, Польши и Франции по вопросам помощи Украины нецелесообразна.
Другие страны
16 марта 2024 г. 15:25
В Италии заявили о нецелесообразности встречи западных стран по Украине

Встреча Германии, Польши и Франции по вопросам помощи Украины нецелесообразна.

Как сообщает Report, такое мнение глава Министерства обороны Италии Гуидо Крозетто высказал в интервью итальянской газете la Repubblica.

"Продолжать в такой сложный момент делить коалиции, которые помогали Украине, на множество частей мне кажется нецелесообразным", - заявил министр обороны.

По его мнению, таким образом Запад не сможет склонить Россию к переговорам о мире.

9 марта сообщалось, что Франция начала создавать альянс, в который войдут страны Европы, готовые отправить свои войска в Украину.

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