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    В Италии застрелен мужчина, подозреваемый в совершении теракта в Берлине

    В нападении подозревают беженца из Туниса Аниса Амри

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Полиция Милана застрелила мужчину, подозреваемого в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По сообщению La Repubblica, перестрелка произошла в ночь на 23 декабря вблизи железнодорожной станции на площади 1 Мая.

    Напомним, что 19 декабря мужчина на грузовике врезался в толпу людей, собравшихся на рождественскую ярмарку в берлинском районе Брайтшайдплац. В результате 12 человек погибли, около 50 пострадали. В нападении подозревают беженца из Туниса Аниса Амри, связанного  с террористической организацией "Исламское государство".

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