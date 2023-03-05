В Италии запретят курение электронных сигарет на открытом воздухе в барах и парках

Министерство здравоохранения Италии готовит распоряжение, запрещающее курение электронных сигарет на открытом воздухе в барах и ресторанах, парках, а также остановках общественного транспорта.
Как передает
За нарушения предполагается введение штрафов, которые будут выписываться сотрудниками правоохранительных служб, они же будут проводить проверки в общественных местах. Власти намерены также значительно ограничить рекламу электронных сигарет, которая будет приравниваться к рекламе традиционного табака, которая уже практически запрещена.
Издание La Repubblica в свою очередь отмечает, что в аэропортах предполагается убрать "места для курения", а также ужесточить санкции за курение вблизи детей и беременных на открытом воздухе.