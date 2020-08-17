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В Италии закрыли дискотеки

В Италии закрыли дискотеки Из-за роста числа заражений коронавирусом среди молодежи правительство Италии приняло решение закрыть танцплощадки как минимум до 7 сентября
Другие страны
17 августа 2020 г. 01:59
В Италии закрыли дискотеки

Из-за роста числа заражений коронавирусом среди молодежи правительство Италии приняло решение закрыть танцплощадки как минимум до 7 сентября.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, из-за растущего числа заражений коронавирусом SARS-CoV-2 среди молодежи правительство Италии приняло решение с понедельника, 17 августа, закрыть все дискотеки в стране. Как пояснил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца в воскресенье, 16 августа, эта ограничительная мера останется в силе как минимум до 7 сентября и будет распространяться, кроме прочего, на пляжные дискотеки на открытом воздухе и прочие танцевальные площадки.

Кроме того, Италия делает обязательным ношение масок с 18:00 до 6:00 в местах, где часто собирается молодежь, а также перед кафе и ресторанами, если там образуется скопление людей.

В последнее время в Италии участились сообщения о вечеринках, которые проходят без соблюдения правил гигиены - таких, как ношение маски и соблюдение социальной дистанции, напоминает агентство dpa. В связи с этим политики и эксперты предупредили, что, если ситуация не изменится, под угрозой может оказаться начало нового учебного года, намеченное на 14 сентября.

В свою очередь владельцы дискотек подсчитали, что в случае закрытия они понесут многомиллиардные потери. Тем не менее популярная у туристов провинция Калабрия закрыла все дискотеки уже 14 августа.

По официальным данным, с начала пандемии в Италии было выявлено почти 254 000 заражений коронавирусом. 17 августа Минздрав страны объявил, что за последние 24 часа SARS-CoV-2 заразились 479 человек. Сутками ранее, 16 августа, этот показатель составил 629 пациентов. Что касается жертв пандемии, то с февраля 2020 года в Италии скончались 35 400 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавируса.

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