В Италии зафиксирован трехмесячный рекорд по количеству зараженных

В Италии впервые с 12 мая зафиксировали больше тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки

В Италии впервые с 12 мая зафиксировали больше тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, отмечается, что за последние сутки в стране заболел 1 071 человек, что рекорд за три последних месяца. За это же время выздоровели 243 гражданина, три человека скончались. Известно, что больше всего случаев приходится на регион Венето, часто выявляется COVID-19 у отдохнувших в других странах Евросоюза.

Италия первой среди европейских стран столкнулась с быстрым распространением коронавируса: в марте по числу жертв инфекции страна уже обошла Китай, откуда в конце 2019 года начало распространяться заболевание. После этого Италия долгое время оставалась лидером по числу заразившихся в Европе. По последним данным в стране выявлено 257 тысяч случаев заражения коронавирусом, 35 тысячи человек умерли, а 205 тысяч — вылечились.