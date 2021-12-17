В Италии зафиксирован антирекорд заболеваемости COVID-19

Медицинские службы Италии выявили за сутки 26 тыс. 109 случаев коронавируса - самый высокий показатель за период с 12 марта этого года.

Медицинские службы Италии выявили за сутки 26 тыс. 109 случаев коронавируса - самый высокий показатель за период с 12 марта этого года.

Как передает Report, об этом сообщает в четверг издание The Guardian.

Также за сутки скончались 123 человека по причинам, связанным с COVID-19.

Между тем, отмечает The Guardian, за последние три недели уровень заболеваемости COVID-19 в Италии вырос на 90%, а количество летальных исходов в сутки - на 73%.

Ранее на этой неделе стало известно, что власти Италии усилят ограничения для приезжающих из стран Евросоюза: сдача теста на COVID-19 станет обязательной для всех въезжающих, а тот, кто не вакцинирован, должен будет изолироваться на пять дней по приезду. Новые меры вступят в силу 16 декабря и продлятся до 31 января.

Отметим, что с начала пандемии в Италии было диагностировано свыше 5,3 млн заражений, более 135 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 4,8 млн человек выздоровели.