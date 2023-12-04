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В Италии зафиксировали первые случаи микоплазменной пневмонии у детей

В Италии зафиксировали первые случаи микоплазменной пневмонии у детей Первые случаи пневмонии у детей, вызванной бактерией Mycoplasma pneumoniae (микоплазменная пневмония), зафиксированы в Италии.
Другие страны
4 декабря 2023 г. 16:01
В Италии зафиксировали первые случаи микоплазменной пневмонии у детей

Первые случаи пневмонии у детей, вызванной бактерией Mycoplasma pneumoniae (микоплазменная пневмония), зафиксированы в Италии.

Как передает Report, об этом сообщил Высший институт здравоохранения (ISS).

"На данный момент зарегистрировано два случая Mycoplasma pneumoniae у детей, госпитализированных в Перудже с респираторными симптомами", - говорится в сообщении.

При этом ведомство уточняет, речь идет об известном патогене, "который всегда циркулировал в обществе". Поскольку внимание к такому типу респираторных заболеваний усилилось после случаев во Франции, Нидерландах и Дании, ISS привела справочную информацию об этой бактерии, уточнив, что она "ответственна" за 10-20% случаев пневмонии в глобальном масштабе.

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Версия на азербайджанском языке İtaliyada ilk dəfə mikoplazma pnevmoniyası qeydə alınıb
Версия на английском языке Italy records first cases of mycoplasma pneumonia in children

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