В Италии зафиксировали первые случаи микоплазменной пневмонии у детей

Первые случаи пневмонии у детей, вызванной бактерией Mycoplasma pneumoniae (микоплазменная пневмония), зафиксированы в Италии.

Первые случаи пневмонии у детей, вызванной бактерией Mycoplasma pneumoniae (микоплазменная пневмония), зафиксированы в Италии.

Как передает Report, об этом сообщил Высший институт здравоохранения (ISS).

"На данный момент зарегистрировано два случая Mycoplasma pneumoniae у детей, госпитализированных в Перудже с респираторными симптомами", - говорится в сообщении.

При этом ведомство уточняет, речь идет об известном патогене, "который всегда циркулировал в обществе". Поскольку внимание к такому типу респираторных заболеваний усилилось после случаев во Франции, Нидерландах и Дании, ISS привела справочную информацию об этой бактерии, уточнив, что она "ответственна" за 10-20% случаев пневмонии в глобальном масштабе.