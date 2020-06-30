В Италии зафиксировали минимальное число жертв COVID-19 с начала марта

Число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло на шесть и достигло 34 744 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявило министерство здравоохранения страны.

Это самый низкий прирост с первого марта, когда сообщалось о 5 смертельных исходах. 2 марта число жертв выросло на 18, 3 марта – на 27.

Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло на 126, до 240 436. Эта цифра близка к минимальным показателям в 122 случая, зафиксированным 23 июня, что соответствует самому началу эпидемии в Италии в конце февраля.