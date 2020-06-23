​В Италии зафиксировали минимальное число смертей из-за коронавируса

Число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в Италии выросло за сутки на 18, общее число летальных исходов достигло 34 675.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил департамент гражданской защиты страны.

Суточный прирост новых случаев заражения по стране составил 122, из них 62 случая зафиксированы в северной Ломбардии, ставшей эпицентром вспышки заболевания. В восьми из 20 областей Италии за прошедшие сутки никто не заразился. В настоящий момент лечение проходят менее 20 тыс. человек, причем в 10 областях нет пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Нынешний показатель - самый низкий в Италии с конца февраля, когда произошла локальная вспышка вызываемого коронавирусом заболевания.

Всего с начала пандемии уже вылечились 184 585 человек. В отделениях интенсивной терапии остаются менее 120 пациентов. Общее число инфицированных в Италии, включая умерших и излечившихся, достигло 238 833.