В Италии задержали ранившего четырех человек мужчину

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Правоохранители после целого дня поисков выследили и задержали молодого итальянца, открывшего стрельбу на окраине итальянской Пизы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Il Tirreno.

Причиной инцидента у одного из баров стал конфликт между его посетителями и мотоциклистом, с большим шумом разъезжавшим по улице. Получив замечания в свой адрес, мужчина сначала достал "пугач", однако потом вернулся с настоящим пистолетом. В результате стрельбы пострадали четыре человека, они госпитализированы, серьезных ран никто из них не получил. Одного из них от тяжелого ранения спасла пуговица на джинсах.

Стрелявший ранее уже попадал в подобные истории: в январе 2017 года он был арестован за стрельбу на Сардинии.