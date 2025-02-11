В Италии задержали около 130 человек в ходе операции против мафии

В Италии сотрудники правоохранительных органов в рамках операции против сицилийской мафии задержали около 130 человек.

В Италии сотрудники правоохранительных органов в рамках операции против сицилийской мафии задержали около 130 человек.

Как передает Report, об этом сообщают во вторник западные СМИ.

По данным полиции, задержанных подозревают в многочисленных преступлениях, в частности, в наркоторговле, покушении на убийство, вымогательстве, незаконном хранении огнестрельного оружия.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула в сообщении в соцсети Х, что операция стала "сильным ударом по сицилийскому мафиозному клану "Коза Ностра".

Полиция отмечает, что "Коза Ностра" все еще привлекает сицилийскую молодежь. Так, полиция зафиксировала случай, когда предполагаемый давний участник "Коза Ностры" давал молодому человеку уроки по деятельности мафии.