В Италии задержали мужчину, нанесшего ножевые ранения пятерым

Мужчина был задержан в прибрежном итальянском городе Римини после того, как нанес ножевые ранения пяти местным жителям.

Мужчина был задержан в прибрежном итальянском городе Римини после того, как нанес ножевые ранения пяти местным жителям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в субботу агентство ANSA.

По данным агентства, мужчина, предположительно, сомалийского происхождения. На остановке автобуса контролеры спросили у него билет, в ответ на что он достал нож и ударил обоих контролеров. Затем, убегая от полиции, он ранил еще троих, в том числе женщину с ребенком.

Мужчина помещен под стражу. Местная прокуратура начала следствие. Пока не исключается ни одна версия произошедшего, в том числе экстремистские мотивы.