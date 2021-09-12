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В Италии задержали мужчину, нанесшего ножевые ранения пятерым

В Италии задержали мужчину, нанесшего ножевые ранения пятерым Мужчина был задержан в прибрежном итальянском городе Римини после того, как нанес ножевые ранения пяти местным жителям.
Другие страны
12 сентября 2021 г. 04:27
В Италии задержали мужчину, нанесшего ножевые ранения пятерым

Мужчина был задержан в прибрежном итальянском городе Римини после того, как нанес ножевые ранения пяти местным жителям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в субботу агентство ANSA.

По данным агентства, мужчина, предположительно, сомалийского происхождения. На остановке автобуса контролеры спросили у него билет, в ответ на что он достал нож и ударил обоих контролеров. Затем, убегая от полиции, он ранил еще троих, в том числе женщину с ребенком.

Мужчина помещен под стражу. Местная прокуратура начала следствие. Пока не исключается ни одна версия произошедшего, в том числе экстремистские мотивы.

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