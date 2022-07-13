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В Италии за сутки зафиксировали почти 143 тыс. новых случаев COVID-19

В Италии за сутки зафиксировали почти 143 тыс. новых случаев COVID-19 Итальянские медики зафиксировали за сутки 142 967 случаев заражения COVID-19.
Другие страны
13 июля 2022 г. 03:48
В Италии за сутки зафиксировали почти 143 тыс. новых случаев COVID-19

Итальянские медики зафиксировали за сутки 142 967 случаев заражения COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщают римские СМИ со ссылкой на данные министерства здравоохранения.

Отмечается, что это на 8,1% больше, чем за аналогичный период неделю назад.

Кроме того, за вторник 157 человек скончались от последствий заражения коронавирусом.

Телеканал TGcom подчеркивает, что столь большого количества случаев заражения в Италии не выявляли с 28 января 2022 года, а число скончавшихся стало самым большим с апреля 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке İtaliyada son sutkada 143 min nəfərdə koronavirus aşkarlanıb

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