​В Италии за сутки от коронавируса умерли 433 человека

Число летальных исходов от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания за последние сутки в Италии составило 433 случая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные распространил в воскресенье Департамент гражданской защиты Италии.

Таким образом, общее число жертв пандемии в этой стране достигло 23 660 человек.

Число излечившихся превысило 47 тыс., за последние сутки выздоровели 2 128 человек. Таким образом, в последние несколько дней в Италии наметилась тенденция на небольшое снижение смертности, тогда как число излечившихся стабильно сохраняется на протяжении последних дней на уровне 2 тыс. человек.