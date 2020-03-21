В Италии за сутки от коронавируса погибло около 800 человек

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного новым коронавирусом, и его последствий составило почти 800 человек. Это новый антирекорд с момента начала эпидемии, жертвами которой в стране стали 4 825 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, новые данные сообщил в субботу глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

"К сожалению, сегодня у нас 793 умерших. Но я хочу подчеркнуть, что мы не делим на умерших "с коронавирусом" и умерших "от коронавируса", - сказал Боррелли. Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 42 681, на 4 871 больше, чем днем ранее, уточнил он. Число вылечившихся превысило 6 тыс. человек.