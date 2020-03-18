​В Италии за сутки от коронавируса погибли около 500 человек

Резкое увеличение летальных исходов от коронавируса за сутки отмечено в Италии - число жертв выросло на 475, до 2 978, также возросло число как выздоровевших, так и заболевших.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

"За сегодня выздоровели 1 084 человека, их число достигло 4 025", - сказал он на вечернем брифинге.

"Я должен сообщить: что еще мы зарегистрировали 475 смертельных исходов", - отметил Боррелли. Таким образом, число жертв COVID-19 в Италии достигло 2 978. Наибольший прирост зафиксирован в Ломбардии, где скончались 319 человек.

В минувшие трое суток рост жертв плавно снижался. Накануне летальных случаев было зарегистрировано 345.

По его словам, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 35,7 тысячи. Накануне этот же показатель составлял 31,5 тысячи заразившихся.