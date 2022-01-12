В Италии за сутки более 300 человек умерли от коронавируса

Число умерших от последствий заражения коронавирусной инфекцией за сутки в Италии впервые за несколько месяцев превысило 300.

Число умерших от последствий заражения коронавирусной инфекцией за сутки в Италии впервые за несколько месяцев превысило 300.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно данным, распространенным в среду Минздравом республики, умерли 313 человек с подтвержденным заболеванием, вызываемым коронавирусом.

Как пишет газета La Stampa, данный показатель превысил максимальные значения четвертой волны пандемии, которая охватила Италию накануне рождественских праздников. Число новых заражений за сутки вновь достигло почти 200 тыс. Они были выявлены на основе почти 1,2 млн тестов. По прогнозам, в том числе на основе математических расчетов, к концу недели суточный прирост новых случаев может достигнуть 300 тыс. Число заразившихся по стране достигло 2,2 млн человек.

При этом в больницах лечение проходят чуть более 17 тыс, в отделения интенсивной терапии помещены почти 1,7 тыс человек. По данным Итальянской федерации медучреждений, за неделю общее число госпитализаций пациентов с коронавирусом возросло почти на треть. Первые области могут перейти в оранжевую зону, где эпидемическая ситуация считается критической, в связи с чем вводятся ограничения на работу ряда заведений.