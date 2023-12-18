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В Италии взорвали шестиэтажный дом, конфискованный у мафии

В Италии взорвали шестиэтажный дом, конфискованный у мафии Итальянские власти провели контролируемый взрыв, уничтожив шестиэтажный дом, ранее конфискованный у мафиозной группировки "ндрангета" в южной области Калабрии.
Другие страны
18 декабря 2023 г. 05:07
В Италии взорвали шестиэтажный дом, конфискованный у мафии

Итальянские власти провели контролируемый взрыв, уничтожив шестиэтажный дом, ранее конфискованный у мафиозной группировки "ндрангета" в южной области Калабрии.

Как передает Report, об этом пишет газета La Repubblica.

Здание, которое ранее было мебельной фабрикой, на протяжении четырех десятилетий портило приморский пейзаж в городке Торре-Мелисса на берегу Ионического моря.

В 2007 году здание было арестовано карабинерами в рамках операции "Свободная площадь".

Согласно информации La Repubblica, с 2012 года здание находилось во владении государства и не использовалось. В прошлом году власти Калабрии приняли решение построить на этом месте парковку для фургонов-"домов на колесах", которую СМИ называют "экомонстром".

Для уничтожения здания было использовано 400 килограммов тротила, распределенных по нескольким зарядам. Глава региона Роберто Оккьюто лично присутствовал на месте, чтобы наблюдать за операцией. На сайте Калабрии опубликовано видео момента взрыва.

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