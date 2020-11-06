В Италии выявили почти 38 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Италии снова достигло рекордного роста, за сутки COVID-19 заразились 37 809 человек.
Как сообщает Report, это следует из сводки министерства здравоохранения страны.
Таким образом, за все время эпидемии коронавируса в Италии зарегистрирован 862 681 случай инфицирования.
Новый рекорд достигнут и по числу летальных исходов за сутки. Жертвами заболеваний, вызванных заражением COVID-19, стали 446 человек.
Общее число смертельных случаев возросло до 40 638.