В Италии выявили почти 38 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В Италии выявили почти 38 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Италии снова достигло рекордного роста, за сутки COVID-19 заразились 37 809 человек.

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Италии снова достигло рекордного роста, за сутки COVID-19 заразились 37 809 человек. Как сообщает Report, это следует из сводки министерства здравоохранения страны. Таким образом, за все время эпидемии коронавируса в Италии зарегистрирован 862 681 случай инфицирования. Новый рекорд достигнут и по числу летальных исходов за сутки. Жертвами заболеваний, вызванных заражением COVID-19, стали 446 человек. Общее число смертельных случаев возросло до 40 638. Подпишитесь на наш Telegram канал