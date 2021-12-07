В Италии выявили 11 случаев заражения "омикрон"-штаммом

Одиннадцать подтвержденных случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрированы сейчас в Италии.

Одиннадцать подтвержденных случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрированы сейчас в Италии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил президент Высшего института здравоохранения (ISS) Сильвио Брузаферро.

"В настоящее время в Италии вариант "омикрон" выявлен в 11 случаях, которые касаются нескольких регионов. Кроме того, есть случаи, вызывающие подозрение. Речь идет о людях, которые находились в Южной Африке или имели тесные контакты с такими лицами", - заявил глава института, выступая на слушаниях в Сенате республики.

По словам Брузаферро, на нынешнем этапе "решающим средством для контроля над распространением вируса является вакцинация". Кроме того, он указал на необходимость сопровождать кампанию по вакцинации в зимний период "мерами, которые все мы хорошо знаем – ношением масок и мытьем рук".