В Италии вводят комендантский час и ограничения на передвижения

Будут закрыты торговые центры по выходным и праздничным дням и перестанут работать музеи и выставки

Италия решила ввести новые ограничительные меры, из-за роста числа заражений коронавирусом нового типа.

Запрет на выход из дома после 22:00 без уважительной причины начнет действовать на всей территории Италии с завтрашнего дня. Как сообщает Report с ссылкой на ТАСС, минувшей ночью премьер-министр республики Джузеппе Конте подписал соответствующий декрет о введении ряда дополнительных ограничительных мер.

Кроме того, в стране будут закрывать торговые центры по выходным и праздничным дням, перестают работать музеи и выставки. На дистанционное обучение полностью переводятся старшие классы школы, а также лицеи, наполняемость транспорта возможна не более чем на 50%. Вводится обязательное ношение масок в младших классах школы даже во время уроков.

Правительство также ввело деление национальной территории на три зона риска: повышенного, среднего и умеренного. В них в зависимости от ряда параметров, включая число госпитализированных пациентов с положительным результатом на коронавирус и коэффициент распространения вируса, будет дополнительно ужесточаться карантинный режим.

В последние недели в стране в разы увеличилось число инфицированных. Оно достигло почти 760 тыс., почти 39,5 тыс. человек умерли.