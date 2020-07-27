В Италии введут экспресс-тест на COVID-19 в аэропортах

Власти Италии принимают дальнейшие меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, в частности, готовят экспресс-тесты для выявления зараженных лиц в аэропортах, а также ужесточают наказания за неиспользование медицинских масок в закрытых общ

Власти Италии принимают дальнейшие меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, в частности, готовят экспресс-тесты для выявления зараженных лиц в аэропортах, а также ужесточают наказания за неиспользование медицинских масок в закрытых общественных помещениях и на открытом воздухе, когда нет возможности соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, минздрав Италии считает, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем, но при этом призывает граждан быть максимально осторожными как минимум вплоть до появления в продаже вакцины против COVID-19, которое ожидается в начале 2021 года. До массовой вакцинации итальянцев просят проявить ответственность и благоразумие, поскольку вирус по-прежнему представляет большую опасность.

По указанию министра здравоохранения Италии Роберто Сперанцы специалисты Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani должны уже на этой неделе представить свои разработки экспресс-анализов на коронавирус, которые будут проводиться в аэропортах, чтобы выявить инфицированных лиц среди прибывающих из-за границы пассажиров. Главврач этого научно-лечебного учреждения Франческо Вайа сообщил, что его сотрудники подготовили два разных вида скоростных тестов, результат которых будет известен в течение 15-20 минут.

Применение подобных тестов позволит быстро проводить массовые проверки в аэропортах и на вокзалах, а не ограничиваться, как сегодня, лишь тестированием пассажиров определенных рейсов или лиц с явными симптомами COVID-19.