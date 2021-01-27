О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Италии врач убивал больных COVID-19 ради освобождения коек

В Италии врач убивал больных COVID-19 ради освобождения коек В Италии врача из города Монтикьяри Карло Моска подозревают в убийстве пациентов с коронавирусом ради освобождения коек.
Другие страны
27 января 2021 г. 21:00
В Италии врач убивал больных COVID-19 ради освобождения коек

В Италии врача из города Монтикьяри Карло Моска подозревают в убийстве пациентов с коронавирусом ради освобождения коек.

Как передает Report, по данным следствия, врач специально вводил пациентам с COVID-19 препарат, вызывающий угнетение дыхания. В результате его действий погибли двое больных. В одном случае вскрытие позволило обнаружить внутри тканей и органов пациента присутствие лекарства, способного вызвать его смерть при нарушении дозировки.

Издание La Repubblica пишет, что во время бушевавшей в Италии эпидемии Моска был буквально на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сам врач рассказывал, что "каждая смена была борьбой за спасение как можно большего числа жизней". Однако выдвинутое прокурорами Брешии обвинение в убийстве как минимум двоих пациентов может перевернуть с ног на голову историю героической борьбы врача с пандемией.

Мотивы, по которым Карло Моска убивал коронавирусных больных, пока не ясны. К материалам дела прикрепили переписку медсестер больницы, в которой они подозревали врача в убийстве пациентов для освобождения коек в медицинском учреждении. При этом они называли его между собой сумасшедшим.

На данный момент Моска находится под домашним арестом и ожидает рассмотрения дела в суде.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

Здесь любая неосторожность может привести к трагедии
ФотоЗдесь любая неосторожность может привести к трагедии
27 января 2021 г. 16:24
Гаджиев: Азербайджано-турецкое сотрудничество изменило геополитику региона
Гаджиев: Азербайджано-турецкое сотрудничество изменило геополитику региона
27 января 2021 г. 15:27
Главнокомандующий: Я сделал все, о чем говорил
Главнокомандующий: Я сделал все, о чем говорил
27 января 2021 г. 15:02
Ильхам Алиев принял в видеоформате спецпредставителя в Шуше
Ильхам Алиев принял в видеоформате спецпредставителя в Шуше
27 января 2021 г. 14:21
Президент Азербайджана назначил спецпредставителя в Шуше
Президент Азербайджана назначил спецпредставителя в Шуше
27 января 2021 г. 13:12
Рамин Гулузаде назначен управляющим делами президента Азербайджана
Рамин Гулузаде назначен управляющим делами президента Азербайджана
26 января 2021 г. 16:00
Президент: На территории Лачинского либо Кельбаджарского района будет построен второй международный аэропорт
Президент: На территории Лачинского либо Кельбаджарского района будет построен второй международный аэропорт
26 января 2021 г. 15:03
C нас хватит! или о чем говорил Хикмет Гаджиев в Atlantic Council?
"C нас хватит!" или о чем говорил Хикмет Гаджиев в Atlantic Council?
26 января 2021 г. 14:11
Назначен новый министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана
Назначен новый министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана
26 января 2021 г. 13:30
Помощник президента: Азербайджан вернул тела 1 200 армянских военнослужащих
Помощник президента: Азербайджан вернул тела 1 200 армянских военнослужащих
26 января 2021 г. 13:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi