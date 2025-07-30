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В Италии восемь человек умерли от лихорадки Западного Нила

В Италии восемь человек умерли от лихорадки Западного Нила Восьмой пациент с диагнозом лихорадка Западного Нила умер в Италии.
Другие страны
30 июля 2025 г. 17:13
В Италии восемь человек умерли от лихорадки Западного Нила

Восьмой пациент с диагнозом лихорадка Западного Нила умер в Италии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет издание Corriere della Sera.

Речь идет от 73-летнем мужчине из города Казерта (область Кампания).

Издание уточняет, что это уже четвертый по счету летальный исход от этого заболевания в Кампании. Все умершие - пациенты в возрасте 70-80 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями. Всего в области зарегистрированы 23 случая заболевания. Власти говорят, что чрезвычайной ситуации нет, но принимаются меры профилактики заражения. В частности, в ряде регионов приостановлен сбор донорской крови, пишет агентство ANSA.

Лихорадка Западного Нила - острое трансмиссивное инфекционное заболевание, передающееся комарами. Первые симптомы напоминают проявления гриппа с высокой температурой. Специалисты предупреждают о внимании к первым симптомам у пожилых и нездоровых людей.

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