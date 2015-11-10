В Италии военный вертолет загорелся в воздухе

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Итальянский военный вертолет во вторник загорелся в воздухе и совершил жесткую посадку, сообщает Report со ссылкой на агентство АНСА.

Все четыре члена экипажа получили травмы и были доставлены в госпиталь, состояние одного из пострадавших расценивается как серьезное.

Инцидент произошел в районе города Римини (область Эмилия-Романья в центральной Италии) во время тренировочного полета. Пилотам удалось посадить вертолет Agusta Bell 205 на взлетно-посадочную полосу для легкой авиации. Винтокрылая машина полностью уничтожена огнем.