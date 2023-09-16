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В Италии во время тренировочного полета разбился cамолет

В Италии во время тренировочного полета разбился cамолет Самолет пилотажной группы Frecce Tricolore, который должен был принять участие в воскресном авиашоу в Италии, разбился под Турином во время тренировочного полета.
Другие страны
16 сентября 2023 г. 22:46
В Италии во время тренировочного полета разбился cамолет

Самолет пилотажной группы Frecce Tricolore, который должен был принять участие в авиашоу в Италии, разбился под Турином во время тренировочного полета.

Как передает Report, об этом сообщает газета La Stampa.

Пилот успел катапультироваться, однако самолет Aermacchi MB-339-PAN задел автомобиль. Пострадали находившиеся в машине родители и двое детей, девочку пяти лет врачи спасти не смогли.

В качестве возможной причины катастрофы издание называет стаю птиц, в которую попал отделившийся от основной группы самолет. Как следует из видеозаписей падения, пилот успел покинуть неуправляемый самолет за несколько секунд до падения, после этого борт продолжил движение и врезался в группу автомобилей.

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