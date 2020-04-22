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В Италии выросло число выздоровевших от COVID-19 за сутки

​В Италии выросло число выздоровевших от COVID-19 за сутки

Выздоровевшими от коронавируса за сутки объявлены 2 943 жителя Италии, что стало самым высоким показателем с начала вспышки заражений.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сводки службы гражданской обороны Италии.

Общее число выздоровевших достигло 54 543.

На сегодня зараженными являются 107 699 человек, за сутки это число снизилось на 10. Этот показатель стал снижаться с понедельника.

Общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 187 327.

Число погибших вследствие заражения коронавирусом возросло на 437 человека за сутки. Таким образом, общее число жертв эпидемии достигло 25 085

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