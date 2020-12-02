В Италии вакцинация от коронавируса будет бесплатной и необязательной

Итальянские власти намерены обеспечить бесплатную вакцинацию населения от коронавируса, которая не будет обязательной.

Итальянские власти намерены обеспечить бесплатную вакцинацию населения от коронавируса, которая не будет обязательной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, выступая в верхней палате (Сенате) национального парламента.

"Приобретение вакцин будет централизованным, а вакцинация итальянцев - бесплатной. Вакцина не может быть привилегией и должна быть доступна для всех", - сказал Сперанца.

Он также отметил, что правительство не намерено вводить обязательную вакцинацию.

Министр подтвердил, что Италия будет обеспечена достаточным количеством доз вакцины не только для вакцинации всего населения (около 60 млн человек), но и для создания стратегического запаса. "Мы исходим из того, что все вакцины требуют повторного применения. Мы не имеем пока научных сведений о точном сроке сохранения иммунитета [после введения вакцины]", - сказал Сперанца.

Он указал, что первые дозы вакцины поступят уже в январе от компаний Pfizer BioNTech и Moderna - 8,7 млн и 1,3 млн доз соответственно.