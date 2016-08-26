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    В Италии в субботу объявлен траур по погибшим в результате землетрясения

    В городе Асколи-Пичено в этот день пройдут похороны жертв землетрясения

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Итальянские власти приняли решение объявить 27 августа днем траура по погибшим при землетрясении 24 августа.

    Как сообщает Report со ссылкой на итальянские СМИ, об этом заявил представитель премьер-министра страны Маттео Ренци.

    В городе Асколи-Пичено, как отмечается,  в этот день пройдут похороны жертв землетрясения.

    На всех муниципальных зданиях в этот день будут приспущены государственные флаги.

    Отметим, что 30 и 31 августа в посольстве Италии в Азербайджане будет открыта книга соболезнований.

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