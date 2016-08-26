В Италии в субботу объявлен траур по погибшим в результате землетрясения

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Итальянские власти приняли решение объявить 27 августа днем траура по погибшим при землетрясении 24 августа.

Как сообщает Report со ссылкой на итальянские СМИ, об этом заявил представитель премьер-министра страны Маттео Ренци.

В городе Асколи-Пичено, как отмечается, в этот день пройдут похороны жертв землетрясения.

На всех муниципальных зданиях в этот день будут приспущены государственные флаги.

Отметим, что 30 и 31 августа в посольстве Италии в Азербайджане будет открыта книга соболезнований.