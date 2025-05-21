В Италии в рамках крупной операции по борьбе с преступностью арестованы 97 человек

В 14 провинциях Италии полиция арестовала 97 человек в рамках крупной операции против калабрийской мафии "Ндрангеты".

В 14 провинциях Италии полиция арестовала 97 человек в рамках крупной операции против калабрийской мафии "Ндрангеты".

Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE.

"Операцией под кодовым названием "Миллениум" руководит Управление по борьбе с мафией провинции Реджо-ди-Калабрия при участии полиции и спецназа Калабрии, Сицилии и международных полицейских структур. Арестованным вменяется в вину причастность к мафиозной организации, торговля наркотиками, похищения, оказание влияния на политиков, незаконное владение оружием", - сообщили в военной полиции (карабинеры) Реджо-ди-Калабрии.

Кроме того, начато расследование деятельности двух предприятий, которые, как предполагается, использовались для отмывания денег и логистической поддержки преступной деятельности.