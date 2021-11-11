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В Италии ужесточили правила использования электросамокатов

В Италии ужесточили правила использования электросамокатов Максимальная разрешенная скорость езды на электросамокатах в Италии теперь составляет 20 км/ч вместо 25 км/ч, а в пешеходных зонах она не может превышать 6 км/ч.
Другие страны
11 ноября 2021 г. 07:51
В Италии ужесточили правила использования электросамокатов

Максимальная разрешенная скорость езды на электросамокатах в Италии теперь составляет 20 км/ч вместо 25 км/ч, а в пешеходных зонах она не может превышать 6 км/ч.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство ANSA со ссылкой на поправки в дорожный кодекс, которые вступили в силу 10 ноября.

Согласно этим поправкам, на электросамокатах отныне нельзя передвигаться по тротуарам и парковаться на них за исключением районов, где это будет разрешено городскими властями. Однако по тротуарам позволяется идти пешком с самокатом.

Для борьбы с неконтролируемой парковкой электросамокатов компании-прокатчики теперь должны требовать у клиентов присылать им фотографии по окончании каждой аренды для точного определения места парковки транспортного средства.

В будущем итальянские власти планируют обязать устанавливать на электросамокаты звуковой сигнал и спидометр, а с июля 2022 года - указатели поворота и индикаторы торможения на обоих колесах. В ночное время для езды необходимо будет надевать одежду со светоотражающими элементами и включать габаритные огни.

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