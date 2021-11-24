В Италии ужесточат ограничения для непривитых от COVID-19

Совет министров Италии в среду примет декрет, ужесточающий коронавирусные ограничения для не получивших вакцину – вводятся меры по австрийскому образцу.

Совет министров Италии в среду примет декрет, ужесточающий коронавирусные ограничения для не получивших вакцину – вводятся меры по австрийскому образцу.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Правительство таким образом откликнулось на призывы глав областей и видных представителей экспертного сообщества, предупреждавших о необходимости остановить четвертую волну эпидемии и избежать общенационального локдауна в преддверии рождественских праздников.

С другой стороны, власти намерены склонить к вакцинации более семи миллионов итальянцев, по разным причинам не прошедших эту процедуру.

Как отмечает La Stampa, новый декрет фактически лишит непривитых возможности посещать любые заведения или учреждения помимо работы. Документ установит новые правила действия COVID-сертификата green pass: его вариант сроком на 48 часов, который можно получить после сдачи теста на коронавирус, будет работать только для доступа на работу и в магазины с необходимыми товарами, а также поездок на межрегиональном транспорте.

Таким образом, посещение ресторанов в закрытых помещениях, спортивные, развлекательные и культурные учреждения, включая рабочие места, станут доступны только для обладателей так называемого super green pass, получивших вакцину или переболевших коронавирусной инфекцией.