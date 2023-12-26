В Италии усиливают меры безопасности в преддверии празднования Нового года

Власти Италии усиливают меры безопасности в преддверии празднования Нового года.

Власти Италии усиливают меры безопасности в преддверии празднования Нового года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в циркуляре департамента общественной безопасности.

Согласно информации, меры принимаются в связи с существующей террористической угрозой, а также риском новых акций экоактивистов.

"Существует повышенный риск нападений радикалов на фоне войны в Газе, при этом экологические активисты могут воспользоваться случаем и устроить привлекающие внимание акции", - говорится в документе.