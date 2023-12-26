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В Италии усиливают меры безопасности в преддверии празднования Нового года

В Италии усиливают меры безопасности в преддверии празднования Нового года Власти Италии усиливают меры безопасности в преддверии празднования Нового года.
Другие страны
26 декабря 2023 г. 16:50
В Италии усиливают меры безопасности в преддверии празднования Нового года

Власти Италии усиливают меры безопасности в преддверии празднования Нового года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в циркуляре департамента общественной безопасности.

Согласно информации, меры принимаются в связи с существующей террористической угрозой, а также риском новых акций экоактивистов.

"Существует повышенный риск нападений радикалов на фоне войны в Газе, при этом экологические активисты могут воспользоваться случаем и устроить привлекающие внимание акции", - говорится в документе.

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Версия на азербайджанском языке İtaliyada Yeni il öncəsi təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilir
Версия на английском языке Italy tightens security measures ahead of New Year celebrations

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