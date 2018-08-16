В Италии у отделения партии "Лига" произошел взрыв

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ В четверг у отделения итальянской партии "Лига" на севере страны прогремел взрыв.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в городке Виллорба около входа в здание, где заседает ячейка политической организации. По предварительным данным, никто не пострадал.

Также отделения "Лиги" обнаружили несработавшее взрывное устройство. Его обезвреживанием сейчас заняты саперы, прибывшие на место происшествия. С ними работают пожарные и специалисты подразделения по биологическому и химическому заражению.