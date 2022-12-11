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В Италии трое погибли, еще четверо пострадали при попытке уйти от полицейской погони

В Италии трое погибли, еще четверо пострадали при попытке уйти от полицейской погони Трое, в том числе 15-летний подросток, погибли, еще четверо пострадали при попытке уйти от полицейской погони в провинции Алессандрия на северо-западе Италии.
Другие страны
11 декабря 2022 г. 18:03
В Италии трое погибли, еще четверо пострадали при попытке уйти от полицейской погони

Трое, в том числе 15-летний подросток, погибли, еще четверо пострадали при попытке уйти от полицейской погони в провинции Алессандрия на северо-западе Италии.

Как передает Report со ссылкой на газету La Repubblica, инцидент произошел недалеко от коммуны Канталупо.

Согласно информации, автомобиль марки Peugeot, за рулем которого находился 22-летний парень, превысил скоростной режим. Карабинеры попытались остановить транспортное средство, однако водитель продолжил движение. В итоге он не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

В результате трое пассажиров погибли на месте происшествия, еще четверо, включая водителя, были госпитализированы.

22-летнему водителю, который по предварительной версии находился в состоянии алкогольного опьянения, предъявлено обвинение.

По факту ведется расследование.

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