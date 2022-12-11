В Италии трое погибли, еще четверо пострадали при попытке уйти от полицейской погони

Трое, в том числе 15-летний подросток, погибли, еще четверо пострадали при попытке уйти от полицейской погони в провинции Алессандрия на северо-западе Италии.
Как передает
Согласно информации, автомобиль марки Peugeot, за рулем которого находился 22-летний парень, превысил скоростной режим. Карабинеры попытались остановить транспортное средство, однако водитель продолжил движение. В итоге он не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.
В результате трое пассажиров погибли на месте происшествия, еще четверо, включая водителя, были госпитализированы.
22-летнему водителю, который по предварительной версии находился в состоянии алкогольного опьянения, предъявлено обвинение.
По факту ведется расследование.