Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Италии столкнулись вертолёт и туристический самолёт.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает RaiNews 24.

Сообщается, что в результате столкновения вертолёта и туристического самолёта в воздухе в регионе Валле-д'Аоста по меньшей мере четыре человека погибли, двое пострадали.

О причинах ЧП информации пока не поступало.

Напомним, что ранее четыре человека погибли на юге Италии, пытаясь уйти от преследования полиции