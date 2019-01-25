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    В Италии столкнулись вертолёт и туристический самолёт

    В результате столкновения вертолёта и туристического самолёта в регионе Валле-д'Аоста по меньшей мере четыре человека погибли, двое пострадали

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Италии столкнулись вертолёт и туристический самолёт.

    Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает RaiNews 24.

    Сообщается, что в результате столкновения вертолёта и туристического самолёта в воздухе в регионе Валле-д'Аоста по меньшей мере четыре человека погибли, двое пострадали.

    О причинах ЧП информации пока не поступало.

    Напомним, что ранее четыре человека погибли на юге Италии, пытаясь уйти от преследования полиции

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