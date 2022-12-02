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В Италии сразу несколько профсоюзов проводят забастовку

В Италии сразу несколько профсоюзов проводят забастовку Несколько итальянских профсоюзов проводят в пятницу общенациональную забастовку, которая затрагивает в наибольшей степени транспорт, а также образовательные и медицинские учреждения.
Другие страны
2 декабря 2022 г. 13:29
В Италии сразу несколько профсоюзов проводят забастовку

Несколько итальянских профсоюзов проводят в пятницу общенациональную забастовку, которая затрагивает в наибольшей степени транспорт, а также образовательные и медицинские учреждения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает канал Rai News 24.

Согласно информации, трудящиеся требуют пересмотра условий общенациональных контрактов "с учетом инфляции", а также принятия закона об установлении нижнего порога минимальной оплаты труда на уровне 12 евро.

Кроме того, как говорится в совместном заявлении поддержавших стачку профсоюзов, они требуют "прекращения военных расходов и направление оружия на Украину". Как указывается, вместо этого необходимо обеспечивать большие экономические вливания и инвестиции в систему образования и здравоохранение.

Представители медицинских учреждений уже выражали протест против недостаточности предусмотренного в проекте бюджета на следующий год финансирования сектора. Медики намерены бастовать 15 декабря. Профсоюзы, представляющие категории работников образовательных учреждений, протестуют против решения правительства о закрытии нескольких сотен учебных заведений в соответствии с демографической ситуацией и сокращением населения школьного возраста. Как указывается, это поведет к потере тысячи рабочих мест.

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