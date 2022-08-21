В Италии спасли несовершеннолетнего азербайджанского мигранта

В Италии спасен несовершеннолетний азербайджанский мигрант.
Как передает Report со ссылкой на местную прессу, инцидент произошел на побережье коммуны Саленто.
Отмечается, что ночью в порту Санта-Мария-ди-Леука было обнаружено небольшое судно с 59 мигрантами. Для их спасения была начата операция местной службы береговой охраны.
Среди мигрантов 44 мужчины и 8 женщин, в том числе семеро несовершеннолетних из Азербайджана, Сирии, Палестины, Ирана и Ирака.
Мигранты будут проходить процедуры идентификации после первых проверок. Их примут волонтеры итальянской делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) и разместят в приюте.
В настоящее время проводятся следственные действия по установлению контрабандистов.