О нас

В Италии спасли несовершеннолетнего азербайджанского мигранта

В Италии спасли несовершеннолетнего азербайджанского мигранта В Италии спасен несовершеннолетний азербайджанский мигрант.
Другие страны
21 августа 2022 г. 12:19
В Италии спасли несовершеннолетнего азербайджанского мигранта

В Италии спасен несовершеннолетний азербайджанский мигрант.

Как передает Report со ссылкой на местную прессу, инцидент произошел на побережье коммуны Саленто.

Отмечается, что ночью в порту Санта-Мария-ди-Леука было обнаружено небольшое судно с 59 мигрантами. Для их спасения была начата операция местной службы береговой охраны.

Среди мигрантов 44 мужчины и 8 женщин, в том числе семеро несовершеннолетних из Азербайджана, Сирии, Палестины, Ирана и Ирака.

Мигранты будут проходить процедуры идентификации после первых проверок. Их примут волонтеры итальянской делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) и разместят в приюте.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению контрабандистов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Фотоİtaliyada azyaşlı azərbaycanlı miqrant xilas edilib

Самое читаемое

В Нигерии сообщили о гибели 50 человек в результате наводнения
В Нигерии сообщили о гибели 50 человек в результате наводнения
14 августа 2022 г. 23:33
В Азербайджане число выданных по гослинии ипотечных кредитов приблизилось к 40 тыс.
В Азербайджане число выданных по гослинии ипотечных кредитов приблизилось к 40 тыс.
15 августа 2022 г. 11:31
В сентябре-ноябре в Баку пройдут восемь международных выставок
В сентябре-ноябре в Баку пройдут восемь международных выставок
17 августа 2022 г. 12:30
Азербайджан втрое увеличил доходы от экспорта нефти во Вьетнам
Азербайджан втрое увеличил доходы от экспорта нефти во Вьетнам
17 августа 2022 г. 16:08
Мировые цены на нефть перешли к росту более чем на 1%
Мировые цены на нефть перешли к росту более чем на 1%
18 августа 2022 г. 15:54
В Исмаиллы произошло ДТП с участием гражданки России, есть пострадавший
В Исмаиллы произошло ДТП с участием гражданки России, есть пострадавший
18 августа 2022 г. 13:02
Из украинских портов было отгружено более 622 тонн зерна
Из украинских портов было отгружено более 622 тонн зерна
18 августа 2022 г. 16:22
При пожаре на нефтехранилище в кубинском Матансасе погибли 16 человек
При пожаре на нефтехранилище в кубинском Матансасе погибли 16 человек
19 августа 2022 г. 01:42
В Днепре слышны мощные взрывы
В Днепре слышны мощные взрывы
20 августа 2022 г. 11:11
В Баку столкнулись мотоцикл и автомобиль, есть пострадавшие
В Баку столкнулись мотоцикл и автомобиль, есть пострадавшие
21 августа 2022 г. 02:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi