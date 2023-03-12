В Италии спасатели сняли с лодок 1300 мигрантов

На юге Италии спасатели сняли с лодок более 1300 мигрантов.

На юге Италии спасатели сняли с лодок более 1300 мигрантов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

По данным береговой охраны, с одного из кораблей было эвакуировано 500 мигрантов в 160 км от берега, после чего их доставили в город Реджо-Калабрия. Еще 379 человек были спасены из другого судна в том же районе.

"Спасательные работы были сложными из-за перегрузки лодок мигрантами и неблагоприятных условий на море", - отметили в заявлении Береговой охраны.

Кроме того, рыболовная лодка, на которой находилось 487 мигрантов, была сопровождена в калабрийский порт Кротоне на буксире.

Локальные чиновники сообщили, что еще 200 человек были подобраны у побережья Сицилии.

В этом году в Италию попали более 17 000 мигрантов, сотни из которых погибли, пытаясь пересечь Средиземное море и добраться до Европы.