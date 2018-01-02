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    В Италии шесть человек погибли в аварии с участием бензовоза

    В числе погибших — двое детей

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли в Италии при столкновении грузовика, бензовоза и легкового автомобиля. Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщает ANSA.

    Как отмечается, инцидент произошёл на дороге между Турином и Брешией. После столкновения автоцистерна загорелась.

    В результате ДТП погибли пять пассажиров легкового автомобиля и водитель одного из большегрузов. Отмечается, что в числе погибших — двое детей.

    Ранее сообщалось, что автомобиль совершил наезд на прохожих в пешеходной зоне в итальянском городе Сондрио.

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