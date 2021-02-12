В Италии сформировано новое правительство

Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги дал согласие возглавить новое правительство Италии

Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги дал согласие возглавить новое правительство Италии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба президентского Квиринальского дворца после встречи Драги с главой государства Серджо Маттареллой, который 3 февраля поручил ему формирование кабинета после отставки Джузеппе Конте.

"Президент Серджо Маттарелла встретился с профессором Марио Драги, давшим окончательное согласие на то, чтобы возглавить правительство, состав которого представил главе государства", - проинформировала пресс-служба.

Этому предшествовала целая серия консультаций с политическими партиями, большинство которых выразило поддержку Драги. Церемония приведения к присяге состоится в субботу в 12:00 (15:00 - бакинское время).

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