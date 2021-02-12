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В Италии сформировано новое правительство

В Италии сформировано новое правительство Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги дал согласие возглавить новое правительство Италии
Другие страны
12 февраля 2021 г. 22:58
В Италии сформировано новое правительство
Марио Драги

Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги дал согласие возглавить новое правительство Италии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба президентского Квиринальского дворца после встречи Драги с главой государства Серджо Маттареллой, который 3 февраля поручил ему формирование кабинета после отставки Джузеппе Конте.

"Президент Серджо Маттарелла встретился с профессором Марио Драги, давшим окончательное согласие на то, чтобы возглавить правительство, состав которого представил главе государства", - проинформировала пресс-служба.

Этому предшествовала целая серия консультаций с политическими партиями, большинство которых выразило поддержку Драги. Церемония приведения к присяге состоится в субботу в 12:00 (15:00 - бакинское время).

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