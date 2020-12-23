В Италии семьи жертв COVID-19 требуют компенсацию

В Италии около 500 родственников людей, скончавшихся от коронавируса, требуют от властей компенсацию в размере 100 миллионов евро.

В Италии около 500 родственников людей, скончавшихся от коронавируса, требуют от властей компенсацию в размере 100 миллионов евро.

Как передает Report со ссылкой на издание Bergamo news, родственники жертв COVID-19 представят в среду гражданский иск в суде в Риме против премьер-министра Джузеппе Конте, министра здравоохранения Роберто Сперанцы и президента региона Ломбардия Аттилио Фонтаны.

В ходе процесса родственники планируют оспорить действия региональных и центральных органов власти во время эпидемии. В частности, они обвиняются в неподготовленности к эпидемии и затягивании объявления чрезвычайного положения в стране.