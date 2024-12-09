В Италии семь человек пострадали от взрыва на топливном складе ENI

В Ителии в результате взрыва на топливном хранилище, принадлежащем итальянской энергетической компании Eni, пострадало семь человек.

В Италии в результате взрыва на топливном хранилище, принадлежащем итальянской энергетической компании ENI, пострадало семь человек.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Тосканы Эудженио Джани.

Согласно информации, двое пострадавших в результате взрыва находятся в критическом состоянии, еще пятеро госпитализированы с различными травмами.

“Инцидент произошел в понедельник в городе Каленцано, расположенном к северу от Флоренции. На топливном складе вспыхнул пожар, тушение которого продолжают пожарные бригады. Как сообщил представитель ENI, все службы экстренной помощи в этом районе были оперативно мобилизованы”, - говорится в информации.

Причины взрыва расследуются.