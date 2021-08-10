В Италии сельскохозяйственный сектор пострадал на 1 млрд евро из-за жары

Ущерб от жаркой и засушливой погоды в Италии оценивается примерно в 1 млрд евро в год.

Ущерб от жаркой и засушливой погоды в Италии оценивается примерно в 1 млрд евро в год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила ассоциация итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti.

Там отметили, что "жара и длительное отсутствие дождей высушивают землю, выжигают фрукты и овощи" и провоцируют "стресс у животных". Кроме того, повышение температур способствует "распространению вредных для урожая насекомых".

По последним данным, к настоящему моменту в Италии продолжаются около 70 лесных пожаров, преимущественно в южных областях - в Калабрии, Апулии и на Сицилии. Власти предупредили об ухудшении ситуации в связи с волной зноя. Во вторник наивысший - красный - уровень погодной опасности из-за жары действует в четырех итальянских городах, включая Рим. В среду метеотревога распространится еще на четыре города, а в четверг будет действовать в 10 городах. По прогнозам синоптиков, в некоторых южных районах воздух может прогреться до 47-48 градусов.

Как сообщила Европейская система информации о лесных пожарах, в Италии с начала года сгорело почти 103 тыс. га земли. Это в четыре раза больше по сравнению с 28,4 га, которые в среднем ежегодно сгорали в период с 2008 по 2020 годы. В настоящий момент по площади выгоревшей территории в ЕС Италия уступает только Греции.