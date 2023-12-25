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В Италии считают, что ситуация в Красном море может привести к экономическому кризису

В Италии считают, что ситуация в Красном море может привести к экономическому кризису Министр обороны Италии Гуидо Крозетто считает, что ситуация в Красном море, где активизировались вооруженные сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), может спровоцировать экономический кризис.
Другие страны
25 декабря 2023 г. 01:58
В Италии считают, что ситуация в Красном море может привести к экономическому кризису

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто считает, что ситуация в Красном море, где активизировались вооруженные сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), может спровоцировать экономический кризис.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ANSA.

"Я поднял тревогу и выразил свои опасения две недели назад, и, к сожалению, они оказываются верными, потому что корабли больше не проходят через Красное море, поэтому расходы увеличиваются, так как им приходится идти вокруг Африки, растут расходы на страхование. Последствия потом почувствуют все, в том числе в виде стоимости товаров и счетов за электроэнергию. Поэтому мы должны принять меры, потому что мы не можем позволить себе новый экономический кризис", - сказал Крозетто.

Он также пояснил, что у Италии есть корабль в рамках миссии, которая уже проходит в регионе. "Многие утверждали, что мы участвуем в американской операции. Они говорили неправильные и ложные вещи, потому что для участия в новой операции нам нужно разрешение парламента", - указал министр обороны. Ранее итальянское военное ведомство сообщило, что ВМС Италии ускорили отправку фрегата для защиты судоходства в Красном море.

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