В Италии с радаров пропал вертолет с гражданами Турции

В Италии между Тосканой и Эмилией-Романией с радаров пропал частный вертолет с семью людьми на борту. Четверо из них являются гражданами Турции.

В Италии между Тосканой и Эмилией-Романией с радаров пропал частный вертолет с семью людьми на борту. Четверо из них являются гражданами Турции.

Как передает Report, об этом сообщает местное информационное агентство ANSA.

Вертолет Agusta Koala AW119, вылетевший из аэропорта Капаннори Тассигнано в Луке, утром пропал с радаров. Его поиски продолжались в приграничных районах Тосканы и Эмилии-Романии.

По предварительным данным, в вертолете находились 6 иностранных и 1 местный пилот, из них 4 гражданина Турции и 2 - Ливана.

Поисково-спасательные работы, начавшиеся после отключения радиолокационной связи с вертолетом, ночью были приостановлены и возобновятся утром.