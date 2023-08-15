В Италии с начала этого года приехали рекордные 100 тыс. мигрантов

Минимум 100 тыс. мигрантов высадились в Италии с начала этого года, столько же прибыло в республику за весь 2022 год. Более 2 тыс. человек погибли при попытке пересечь Средиземное море.

Минимум 100 тыс. мигрантов высадились в Италии с начала этого года, столько же прибыло в республику за весь 2022 год. Более 2 тыс. человек погибли при попытке пересечь Средиземное море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета La Repubblica.

Отмечается, что регионы страны испытывают проблемы с системой размещения мигрантов. Не исключено, по итогам 2023 года общее число мигрантов, прибывших в Италию по морю, превысит рекордный показатель 2016 года - 180 тыс.

По мнению министра внутренних дел республики Маттео Пьянтедози, рекордное число в 2023 году является "результатом эпохального миграционного давления, связанного с драматическим социально-экономическим кризисом в Тунисе". "Доказательством этого является то, что если бы статистика ограничивалась другими традиционными странами отправлений (Алжир, Ливия, Турция и т.д.), то данные о числе прибытий в нашу страну даже уменьшились бы", - сказал он в интервью газете Il Messaggero. Не исключено, что нелегальные перевозчики мигрантов будут наказываться тюремным сроком до 20 лет, отмечает издание.